حسام حسن يحتاج أسبوعا للعلاج فى الأهلى ..واستشفاء المشاركين أمام غزل المحلة

القاهرة - سامية سيد - يغيب حسام حسن ، مهاجم الاهلى عن التدريبات مدة أسبوع، يستطيع بعدها خوض برنامج تأهيلي يمكنه من العودة للتدريبات الجماعية، بحسب ما أكد

أحمد ابو عبلة طبيب الفريق الأحمر، الذى أشار إلى أن اللاعب خضع لأشعة خلال الساعات الماضية أثبتت إصابته بكدمة في الجزء الخارجي للركبة، و لا يعاني من أي آلام أو إصابات أخرى.

وتعرض حسام حسن لإصابة في مباراة الأهلي وغزل المحلة التي أقيمت أمس .