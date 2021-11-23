شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يحتاج أسبوعا للعلاج فى الأهلى ..واستشفاء المشاركين أمام غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يغيب حسام حسن ، مهاجم الاهلى عن التدريبات مدة أسبوع، يستطيع بعدها خوض برنامج تأهيلي يمكنه من العودة للتدريبات الجماعية، بحسب ما أكد
أحمد ابو عبلة طبيب الفريق الأحمر، الذى أشار إلى أن اللاعب خضع لأشعة خلال الساعات الماضية أثبتت إصابته بكدمة في الجزء الخارجي للركبة، و لا يعاني من أي آلام أو إصابات أخرى.
وتعرض حسام حسن لإصابة في مباراة الأهلي وغزل المحلة التي أقيمت أمس .
واكتفى اللاعبون الذين شاركوا في التشكيل الأساسي بالفريق خلال مباراة غزل المحلة أمس بمران استشفائي اليوم بملعب التتش وجلسة في «الجيم» فيما خاض باقي اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة أو البدلاء مرانا شاملا.
وقاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالفريق مرانا قويا لحراس المرمى على لطفي، وحمزة علاء، ومصطفى شوبير بعدما خاض محمد الشناوي مرانا استشفائيا رفقة باقي الأساسيين في مباراة المحلة.
ويستعد الأهلي لمباراة سموحة الخميس المقبل في الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز، بعدما حقق فوزاً هاماً على غزل المحلة أمس بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.
ويتصدر الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 15 نقطة جمعها من خمس مباريات، حيث فاز على كل من الإسماعيلي والبنك الأهلي والزمالك والمقاولون العرب وغزل المحلة.