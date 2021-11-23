شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم محمد عادل يعود للظهور فى الدورى الممتاز بعد انتهاء إيقافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الحكم الدولى محمد عادل الذى أدار مباراة القمة الأخيرة بين الأهلى والزمالك فى الأسبوع الثالث بالدورى، للظهور فى الدورى الممتاز اليوم الثلاثاء، عندما يدير مباراة فيوتشر وانبى فى الأسبوع الخامس بالدورى العام.

وقررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، استبعاد الحكم محمد عادل من مباريات الأسبوع الرابع بالدورى بعدما أدلى بتصريحات تليفزيونية عقب مباراة القمة، وقام بتحليل القرارات الفنية وهو ما دفع اللجنة لمعاقبته.

ويعاون محمد عادل فى مباراة اليوم كل من أحمد لطفي مساعد وأسامة عبد اللطيف مساعد ثاني وإبراهيم محمد حكما رابعا ومحمد سلامة "ميدو" حكم فيديو واحمد حمدي حكم فيديو مساعد.

بينما يدير أمين عمر مباراة المقاولون والاسماعيلى اليوم أيضا، ويعاونه كلا من خالد السيد مساعد أول وعدي عيد مساعد ثاني ومحمود ناصف حكما رابعا ومحمود دسوقي حكم فيديو واحمد ناجي حكم فيديو مساعد.