شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يكشف حجم إصابة على معلول ومدة غيابه عن الملاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، أن على معلول ظهير أيسر الفريق أجرى اشعة رنين خلال الساعات الماضية .

وقال أبوعبلة أن الأشعة أثبتت إصابة معلول بشد خفيف في العضلة الضامة ، موضحاً أن هذا الشد يحتاج علاج ما يقرب من أربعة أو خمسة أيام يغيب خلالها اللاعب عن المران الجماعي.

وتعرض على معلول لإصابة في مباراة الأهلي وغزل المحلة التى أقيمت أمس وفاز فيها الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع سموحة الخميس المقبل في الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 15 نقطة جمعهم من خمسة مباريات حيث فاز على كلاً من ، الأسماعيلي والبنك الأهلي والزمالك والمقاولون العرب وغزل المحلة.