شكرا لقرائتكم خبر عن الاسماعيلي فى مهمة البحث عن "أول فوز" فى دوري 2021 -2022 أمام المقاولون اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتش الإسماعيلى عن أول انتصار له فى مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم حينما يحل ضيفاً على نظيره المقاولون العرب فى الخامسة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها ذئاب الجبل بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الاهلى بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الدراويش من الزمالك بهدفين دون رد في نفس الجولة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعدما خاض 4 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مباراتين وسجل لاعبوه أربعة أهداف وتلقت شباكه خمسة، فيما يقبع الإسماعيلى بالمركز الأخير بدون أى رصيد من النقاط بعدما لعب أربع مباريات خسرهم جميعاً وسجل لاعبوه هدف وتلقت شباكه 9 أهداف.

وطالب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات، مشدداً على صعوبة مباراة اليوم رغم تراجع ترتيب الدراويش هذا الموسم، مؤكداً أن الفريق الأصفر سيقاتل بقوة للخروج من عنق الزجاجة مشدداً على ضرورة تلافى الأخطاء الدفاعية لتسجيل الانتصار الثانى في المسابقة.

وفى المقابل طالب الأرجنتينى خوان براون المدير الفني للإسماعيلى لاعبى فريقه بضرورة التركيز وإستغلال أنصاف الفرص لتفادى موقفهم الصعب بجدول الدوري مشدداً على أن الاستهتار ستكون عقوبته كبيرة لاسيما أن المباراة مهمة للغاية.