تعرف على موعد مباراة إنتر ميلان وشاختار في دوري أبطال أوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يستهدف فريق إنتر ميلان الإيطالي مواصلة نتائجه الإيجابية في الفترة الأخيرة، حين يلتقي شاختار دونستيك الأوكراني الأربعاء.



ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني في المجموعة الرابعة من دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط، بفارق نقطتين خلف ريال مدريد المتصدر.

ويستضيف إنتر ميلان، على ملعب جوسيبي مياتزا، نظيره شاختار الأوكراني، مساء الأربعاء، في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة إلا الربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت أبوظبي.

تُنقل مباريات دوري أبطال أوروبا عبر قنوات بي إن سبورتس، وهي الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستكون المباراة منقولة بشكل حصري على شبكة بي إن سبورتس عبر قناة "beIN SPORTS PREMIUM 2".

سيتولى المعلق التونسي الشهير رؤوف خليف مهمة التعليق على المباراة.

جدول ترتيب مجموعة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا 2022

ريال مدريد - 9 نقاط

إنتر ميلان - 7 نقاط

شيريف تيراسبول - 6 نقاط

شاختار دونستيك - نقطة

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022

روبرت ليفاندوفسكي - بايرن ميونخ - 8 أهداف

سيباستيان هالير - أياكس أمستردام - 7 أهداف

محمد صلاح - ليفربول - 5 أهداف

كريستوفر نكونكو - ريد بول لايبزيج - 5 أهداف

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد - 5 أهداف