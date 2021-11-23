برشلونة يعلن إصابة لاعبه روبرتو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن نادي برشلونة، إصابة لاعب خط وسطه، الإسباني سيرجي روبيرتو وغيابه عن الفريق خلال الفترة المقبلة.



وقال النادي الكتالوني في بيان نشره على حسابه في موقع "تويتر": "لا يزال سيرجي روبرتو يعاني من آلام في عضلات الفخذ اليمنى، وسيغيب عن مباريات الفريق في الفترة المقبلة، وستعتمد عودته على مدى سرعة تعافيه من الإصابة".

ويستعد برشلونة لمواجهة ضيفه بنفيكا في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل الفريق الكتالوني، المركز الثاني في المجموعة برصيد ست نقاط، بفارق ست نقاط عن بايرن ميونخ المتصدر والمتأهل سلفا، ونقطتين أمام بنفيكا الثالث، الذي يتنافس مع "البارسا" على تأشيرة التأهل الثانية عن هذه المجموعة، بينما يتذيل دينامو كييف الترتيب بنقطة واحدة.

وسيضمن برشلونة تأهله رسميا إلى الدور ثمن النهائي في حال فوزه بأي نتيجة على بنفيكا، ولكن في حال خسارته وحتى تعادله، فستتعقد مهمته، لأنه سيواجه في الجولة المقبلة الأخيرة مضيفه بايرن ميونخ الذي لا يرحم.