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بالمواعيد والقنوات الناقلة.. مباراتان بالدوري.. مواجهات نارية بدوري أبطال أوروبا.. والهلال السعودي في نهائي آسيا

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الشارقة - اميمة ياسر -    

تقام اليوم الثلاثاء عدد من المباريات الهامة والمرتقبة في مختلف البطولات المحلية أو العالمية.

وتقام اليوم 8 مباريات بدور المجموعات ببطولة ، أبرزها مواجهة الإسباني وبنفيكا البرتغالي، ويوفنتوس الإيطالي في مواجهة الإنجليزي.

كما تقام اليوم مباراة نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال السعودي وبوهانج الكوري الجنوبي، على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

ونستعرض لكم مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة :

5:30 - المقاولون - الإسماعيلي (Ontime sports 2).

8:00 - فيتوتشر- إنبي (Ontime sports 1).

دوري أبطال أوروبا

7:45- دينامو كييف - بايرن ميونيخ - القناة الناقلة (بى ان سبورت بريميوم 2).

7:45 - فياريال - مانشستر يوناتيد- القناة الناقلة (بى ان سبورت بريميوم 1).

10:00 - برشلونة - بنفيكا - القناة الناقلة (بى ان سبورت بريميوم 1).

10:00 يانج بويز- أتالانتا -القناة الناقلة (بى ان سبورت اكسترا 1).

10:00 - أشبيلية - فولفسبورج - القناة الناقلة (بى ان سبورت بريميوم 3).

10:00- ليل -ريد بول سالزبورج - القناة الناقلة (بى ان سبورت اكسترا 2).

10:00 - تشيلسي - يوفنتوس - القناة الناقلة (بى ان سبورت بريميوم 2).

10:00 - مالمو - زينيت - القناة الناقلة (beIN Sports HD 2 English).

نهائي دوري أبطال آسيا

6:00 - الهلال السعودي - بوهانج الكوري الجنوبي - القناة الناقلة (SSC7 HD).

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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