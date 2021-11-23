الأهلي يفقد حسام حسن ومعلول أمام سموحه بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالحكيم طه:

يفقد الأهلي جهود الثنائي علي معلول وحسام حسن في مباراة سموحة المقررة الرابعة عصر الخميس، في الجوله السادسة من منافسات مسابقة الدوري.

وأجرى الثنائي أشعة رنين في ساعه مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، للاطمئنان على إصابتهما التي تعرضا لها خلال مواجهة غزل المحلة التي جرت مساء الإثنين، وحسمها الفريق الأحمر بنتيجة ٣-٢.

وأثبتت الأشعة أن معلول يعاني من إجهاد في العضلة الضامة لا يرتقي لمرحلة الشد، ويحتاج لأربعة أيام من الراحة والتدريبات التأهيلية ليكون لائقا للعودة للمباريات، وبالتالي يغيب عن مواجهة سموحة.

وأظهرت الأشعة أن حسام حسن الذي غادر مباراة المحلة بعد دقائق من نزوله بديلاً لمحمد شريف، يعاني من كدمة قوية في الركبة ويحتاج لفترة تتراوح ما بين أسبوع إلى ١٠ أيام للعودة من جديد للتدريبات الجماعية ولا يعاني من أي إصابة أخرى.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 15 نقطة بالعلامة الكاملة، الفوز في مبارياته الخمسة.