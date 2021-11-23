مصدر لمصراوي: الإعلان عن تشكيل اللجان في كونجرس "كاف".. وكودجا الأقرب للحكام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سعيد:

قبل كونجرس "كاف" والمكتب التنفيذي : إتجاه للإعلان عن تشكيل اللجان .. وأصوات تطالب بتعيين كوفي كودجا للحكام

شهدت الساعات القليلة الماضية غضب عارم من أداء ومستوى الحكام الأفارقة خاصة في الجولة الأخيرة والحاسمة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 .

ويسعى اتحاد جنوب أفريقيا برئاسة داني جرودن استغلال الجمعية العمومية غير العادية القادمة ومعه عدد من التحادات الوطنية لإحداث تغيير وتعديل على مستوى لجنة الحكام بعد المستوى الهزيل في المباريات خلال الفترة الأخيرة .

وعلم " الخليج 365" أن باتريس موتسبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يستعد لإجراء تعديلات وتغيير شامل علي لجنة الحكام بالاتفاق مع "فيفا" خاصة بعد تقاعس اللجنة عن تنفيذ البرنامج التدريبي لحكام النخبة والذي اعتمده المكتب التنفيذي للكاف في آخر اجتماع يوم 16 مايو الماضي في العاصمة الرواندية كيجالي تحت إشراف لجنة الحكام فيفا.

يشهد هذا البرنامج عمل مشترك مع الفيفا وتعاون تقدر ميزانيته بما يقارب مليون دولار سنوياً ولكن النتائج حتي الآن لم تؤتي ثمارها في المباريات ، ولم يحدث أي تطوير سوي إعتماد إحتراف حكام المباريات في أفريقيا .

وأكد مصدر مسئول في الكاف أن إدراج مناقشة ملف التحكيم علي الجمعية العمومية الطارئة يوم الجمعة القادم وارد جداً خاصة أن جدول الأعمال يشمل بند مايستجد من تطورات قبل انعقاد الجمعية الطارئة بالإضافة إلى وجود بند تشكيل اللجان في المكتب التنفيذي قبل كونجرس الكاف بـ24 ساعة وملف دوري السوبر الأفريقي وبطولة المدارس ومشروع بناء الملاعب في الدول الإفريقية.

وأكدت مصادر عديدة أن هناك أصوات تُطالب بتعيين الحكم الدولي السابق البنيني كوفي كودجا لرئاسة اللجنة وتغيير كل أعضاء اللجنة الحالية بعد منحهم فرصة لمدة سنتين.

ووضع موتسبي شروطاً في اختيار أعضاء لجنة الحكام في "كاف" مستقبلاً للتوافق مع لجنة حكام "فيفا" أهمها :

1- يجب أن يكون جميع الأعضاء في لجنة الحكام مدربين تقنيين " محاضر " في الفيفا.

2- تعيين عضو واحد لكل منطقة جغرافية من المناطق الست في القارة الإفريقية + تعيين عضو مسؤول عن الحكام الإناث.

الجدير بالذكر أن لجنة الحكام في الكاف يرأسها الرواندي سيليستين نتاجونجيرا ونائبه الجنوب أفريقي جيروم دامون وعضوية كلاً من :

كيم لي تشونج (موريشيوس) – المنطقة الجنوبية

عصام عبد الفتاح (مصر) – المنطقة الشمالية

مالانج ديديوه (السنغال) – منطقة وسط افريقيا A

دو نومانديز (كوت ديفوار) – منطقة وسط افريقيا B

ديفين ايفا (الكاميرون) – المنطقة المركزية

تيمبا نداح (بنين) – ممثلة المرأة

يحيي حدقة (المغرب) – VAR Support

ناجي الجويني ( تونس ) – مستشار لمجلس الخبراء