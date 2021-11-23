راموس ينضم لقائمة باريس لأول مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

شهدت قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا الظهور الأول للمدافع الإسباني سيرخيو راموس منذ انضمامه للفريق الباريسي.

راموس انتقل إلى باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي الماضي في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد، لكنه غاب عن الفريق منذ بداية الموسم بسبب الإصابة.

وأعلن ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، قائمة الفريق لمواجهة مانشستر سيتي، غدا الأربعاء، في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا، التي شهدت وجود راموس بعد تعافيه من الإصابات العضلية التي عانى منها.

ويتصدر مانشستر سيتي المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، يليه باريس سان جيرمان (8 نقاط)، ثم كلوب بروج (4 نقاط)، ولايبزيج (نقطة واحدة).

ويضمن سان جيرمان تأهله إلى دور الـ16 حال فوزه على مانشستر سيتي، أو تعادل الفريقين مع تعثر كلوب بروج أمام لايبزيج.