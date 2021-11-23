الجارحي: نتعلم الصمت من الخطيب.. ولن أرد على تصريحات الدرندلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

قال محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي، والمرشح على المقعد ذاته ضمن قائمة محمود الخطيب، إنهم كأعضاء تعلموا "الصمت" من رئيس القلعة الحمراء، رافضا التعليق على تصريحات خالد الدرندلي المرشح على مقعد أمين الصندوق.

وخلال ظهوره الإعلامي في برنامج "أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، قال الجارحي: "سعيد بنجاحات فريق الكرة، طفرة الانشاءات أظهرت حالة كبيرة من الرضا لدى جانب كبير من الجمعية العمومية، أعضاء النادي جزء من الجمهور ولا فصل بينهما، والجميع يتطلع للأفضل دائما".

وتابع: "نتعلم من صمت الخطيب أكثر من كلامه، سعيد بوجودي ضمن قائمته وشرف كبير لي، نحن نجتهد لخدمة الكيان".

وواصل الجارحي حديثه: "من صغري (بلف ورا الأهلي في كل ملاعب مصر)، تعرضنا للهجوم في أكثر من وقت، لا نلتفت لتلك الأمور، الرد أسهل السبل لكننا لا نتعامل بتلك الطريقة".

وأكمل: "نحن مسئولين أمام الجماهير، لدينا طرق للرد التي تناسبنا، لم نتسبب في أي حالة احتقان بين الجماهير، لم نخطيء في حق أي شخص، ودائما ما نسعى لتصحيح الأمور".

وعن انضمام حسام غالي للقائمة، قال الجارحي: "غالي إضافة كبيرة لمجلس الإدارة، كذلك مي عاطف تتمتع بشخصية الأهلي".

ورفض الجارحي التعليق على التصريحات التي سبق وأدلى بها خالد الدرندلي المرشح على مقعد أمين الصندوق (فردي)، وقال: "الغرف المغلقة لها قدسيتها.. ولن أعلق على تصريحات الدرندلي".. طالع تصريحات الدرندلي من هنا

وأتم الجارحي حديثه قائلا: "لائحة النظام الأساسي جاءت معبرة عن الجمعية العمومية للأهلي، وأتمنى حضور عدد كبير يوم الجمعة".

جدير بالذكر أن انتخابات الأهلي ستقام يوم 25 و26 نوفمبر الجاري.