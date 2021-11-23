الأهلي يحصد جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي.. والتكريم 9 يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حصد النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي عن العام الجاري 2021،كأفضل مؤسسة رياضية عربية.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وكشف عن فوز الأهلي بالجائزة عن المجموعة الاقتصادية للنادي الأهلي - التمويل الذاتي.

وحدد مجلس دبي الرياضي التاسع من يناير المقبل موعدًا لإقامة حفل التكريم واستلام النادي الأهلي لجائزته على رأس المكرمين.

وجاء فوز الأهلي بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، بعد فوزه بلقبي دوري أبطال إفريقيا في آخر نسختين، بالإضافة للفوز بالسوبر الإفريقي، وحصد المركز الثالث بمونديال الأندية.

وكشفت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي العالمية، عن فوز فريال أشرف لاعبة منتخب مصر للكاراتيه، بعدما حصلت على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020

وفازت أية مدني بالجائزة، لكونها أول عربية وأفريقية تنتخب كرئيس لجنة اللاعبين وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث.

وشهد منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي حفل الإعلان عن الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي في دورتها الـ 11.