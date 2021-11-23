دوري أبطال آسيا.. الهلال يلتقي مع بوهانج في نهائي الأكثر تتويجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

يلتقي الهلال السعودي مع بوهانج الكوري الجنوبي، مساء اليوم الثلاثاء، في نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

مباراة الهلال ضد بوهانج ستقام على استاد الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض، ومن المقرر أن تنطلق في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

صراع الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال آسيا يلقي بظلاله على لقاء الهلال وبوهانج، حيث يقتسم الفريقان الصدارة بواقع 3 ألقاب لكل منهما.

الهلال فاز باللقب الآسيوي عام 1991 على حساب استقلال الإيراني، و2000 أمام جوبيلو إيواتا الياباني، و2019 أمام أوراوا ريدز الياباني.

فيما خسر الزعيم السعودي النهائي في 4 مناسبات أعوام 1986 و1987 و2014 و2017.

في المقابل تأهل بوهانج لنهائي دوري أبطال آسيا 3 مرات فاز بها جميعا، وذلك في عام 1997 على حساب مواطنه سيونجنام، وفي 1998 على داليان واندا الصيني، والاتحاد السعودي عام 2009.

ومنذ انطلاق البطولة بنظامها الجديد في عام 2002، أصبحت أندية كوريا الجنوبية هي الأكثر تأهلا للنهائي بواقع 10 مرات من أصل 19، مقابل 7 مرات لأندية السعودية.