بث مباشر مباراة الرجاء وأولمبيك آسفي في الدوري المغربي إنوي رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا شوت لمشاهدة مباراة الرجاء وأولمبيك آسفي في الدوري المغربي «البطولة المغربية الإحترافية إنوي»، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 23-11-2021.

يحل الرجاء ضيفًا على أولمبيك آسفي، في ثاني مباريات مدربه الجديد البلجيكي «مارك فيلموتس»، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشرفي ببطولة الدوري المغربي إنوي 2021/2022.

وقاد فيلموتس فريق الرجاء للعودة إلى سكة الانتصارات من بوابة شباب المحمدية في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف واحد، بعد تعادلين متتاليين تسببا في الإطاحة بالمدرب التونسي لسعد الشابي.

ويتواجد الرجاء في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المغربي إنوي وفي رصيده 24 نقطة، خلف المتصدر الوداد بفارق 5 نقاط، وسجل لاعبوه 17 هدفًا، ودخل مرماه 7 اهداف.

من جهته، وقع أولمبيك آسفي في فخ التعادل الإيجابي أمام الجيش الملكي في الجولة الماضية (1-1)، ليصبح أكثر فريق تعادل هذا الموسم في المسابقة المحلية (7 مرات) مناصفة مع نهضة بركان.

ويقبع أولمبيك آسفي في المركز 14 بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط التي يتواجد فيها الفتح الرباطي برصيد 8 نقاط، وسريع وادي زم بأربع نقاط.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الرجاء وأولمبيك آسفي اليوم في البطولة المغربية الإحترافية إنوي، في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت المغرب، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر الرجاء وأولمبيك آسفي على قناة المغربية الرياضية، المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات 11476 عمودي، بمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح خطأ 3/4، بصوت المعلق الرياضي المغربي «محمد العدالي».