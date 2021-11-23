بث مباشر مباراة الوداد ونهضة بركان في الدوري المغربي إنوي رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا شوت لمشاهدة مباراة الوداد ونهضة بركان في الدوري المغربي «البطولة المغربية الإحترافية إنوي»، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 23-11-2021.

يستقبل المجمع الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء مباراة مثيرة بين الوداد وضيفه نهضة بركان، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر ببطولة الدوري المغربي إنوي 2021/2022.

ويعتبر الوداد ونهضة بركان هما الفريقان الوحيدان اللذان لم يهزما بعد في البطولة المغربية الإحترافية إنوي حتى الآن بعد مرور 11 جولة، فاز الأحمر في 9 مباريات وتعادل في 2، في حين انتصر البرتقالي في 4 مناسبات، وتعادل 7 مرات.

ويأمل الوداد مواصلة الانتصارات والابتعاد بالصدارة، بعدما استأنف المسابقة المحلية بفوزٍ هام ومثير على مضيفه الشباب الرياضي السالمي بأربعة اهداف مقابل ثلاثة يوم الجمعة الماضي 19 نوفمبر.

ويتربع الوداد على صدارة ترتيب الدوري المغربي إنوي برصيد 29 نقطة، بفارق 5 نقاط عن ملاحقه الرجاء، وسجل لاعبوه 19 هدفًا كثاني أقوى خط هجوم في المسابقة، واهتزت شباكه 6 مرات كأقوى خط دفاع.

في المقابل، عكر نهضة بركان انطلاقة المدرب جمال السلامي مع الفتح، وتمكن من تحقيق الفوز عليه بهدفٍ دون رد، سجله يوسف الزغودي في الدقيقة (56) من زمن الشوط الثاني.

وسيبحث المدرب الكونغولي فلورينت لبينجي عن تحقيق الانتصار الثاني تواليًا لفريق نهضة بركان، من أجل الدخول في المربع الذهبي والمنافسة على صدارة الترتيب، أو على الأقل الخروج بالتعادل.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الوداد ونهضة بركان اليوم في البطولة المغربية الإحترافية إنوي، في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت المغرب، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر الوداد ونهضة بركان على قناة المغربية الرياضية، المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات 11476 عمودي، بمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح خطأ 3/4، بصوت المعلق الرياضي المغربي «سفيان رشيدي ».