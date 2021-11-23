الامارات | جولة الثلاثاء في أبطال أوروبا.. أول مهمة لتشافي مصيرية

شكرا لقرائتكم خبر عن جولة الثلاثاء في أبطال أوروبا.. أول مهمة لتشافي مصيرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد منافسات الجولة الخامسة من الدور الأول بدوري أبطال أوروبا اليوم، مباريات فاصلة وحاسمة، لعل أبرزها، أول مباراة للمدرب الجديد لبرشلونة، النجم السابق تشافي هيرنانديز، والذي سيجد نفسه في لقاء مصيري، لا بديل فيه عن الفوز إذا أراد البقاء في المسابقة. وبعد النجاح في مهمته الأولى بالليغا السبت الماضي، بالفوز على إسبانيول، سيكون الامتحان صعبا أمام ضيفه البرتغالي بنفيكا. وفي المجموعة عينها، يحلّ بايرن ميونيخ على دينامو كييف متذيل الترتيب، بعد ضمان تأهله إلى دور الـ16.

وفي المجموعة السادسة، يأمل مانشستر يونايتد الإنكليزي طي صفحة بداية موسمه المخيبة والتي شهدت إقالة مدربه النروجي أولي غونار سولشاير الأحد، بعد خسارة أمام واتفورد المتواضع 1-4 أنزلته إلى المركز الثامن في ترتيب الـ"بريميرليغ".

واستلم لاعب الوسط السابق مايكل كاريك الإشراف على الفريق في مبارياته المقبلة "في الوقت الذي يتطلع فيه النادي إلى تعيين مدرب موقت حتى نهاية الموسم".

وستكون مواجهة "غواصات" فياريال مصيرية لفريق "الشياطين الحمر" الذي يتعين عليه تجنب الخسارة، قبل الجولة الاخيرة التي ستكون مفتوحة على جميع الاحتمالات في حال سقوطه.

ويتساوى يونايتد في الصدارة مع فياريال بسبع نقاط، بفارق نقطتين عن أتالانتا الإيطالي الجاهز للانقضاض على ثنائي الصدارة والذي يحل على يونغ بويز السويسري الأخير (3). وتنتظر يونايتد مباراتان قويتان أيضا في الدوري المحلي، وتحديداً ضد تشلسي وأرسنال توالياً في 28 الحالي والثاني من ديسمبر المقبل.

ولم يفز مانشستر يونايتد، وصيف الدوري المحلي الموسم الماضي، سوى 4 مرات في آخر 13 مباراة في مختلف المسابقات. ويتصارع تشلسي الإنكليزي حامل اللقب مع يوفنتوس الإيطالي على صدارة المجموعة الثامنة، مع أفضلية للثاني الذي يتصدر بأربعة انتصارات كاملة وضمن التأهل مقابل ثلاثة لتشلسي الذي خسر ذهاباً أمام "السيدة العجوز" بهدف فيديريكو كييزا.

وسيضمن الفريق اللندني بطاقة التأهل الثانية بحال تعادله، بصرف النظر عن نتيجة المباراة الثانية بين زينيت الروسي (3) ومالمو السويدي (صفر).

وفي المجموعة السابعة، يدور صراع قوي على التأهل. يحلّ ريد بول سالزبورغ النمسوي المتصدر (7) على ليل الفرنسي الوصيف (5)، فيما يبحث إشبيلية الإسباني الأخير (3) عن فوزه الأول عندما يستقبل فولفسبورغ الألماني (5).

برنامج مباريات اليوم (توقيت الإمارات)

المجموعة الخامسة

(21:45) دينامو كييف (اوكرانيا) - بايرن ميونيخ (ألمانيا)

(00:00) برشلونة (إسبانيا) - بنفيكا (البرتغال)

المجموعة السادسة

(21:45) فياريال (إسبانيا) - مانشستر يونايتد (إنكلترا)

(00:00) يونغ بويز (سويسرا) - أتالانتا (إيطاليا)

المجموعة السابعة

(00:00) ليل (فرنسا) - سالزبورغ (النمسا)

(00:00) إشبيلية (إسبانيا) - فولفسبورغ (ألمانيا)

المجموعة الثامنة

(00:00) مالمو (السويد) - زينيت (روسيا)

(00:00) تشلسي (إنجلترا) - يوفنتوس (إيطاليا)

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