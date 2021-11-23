حقيقة اشتباك ثنائي الزمالك مع الطفل معاذ خلال مباراة البنك.. محمود علاء وأوباما ينفيان.. ووالد الطفل يوضح

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية عن أزمة وقعت خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي، والتي أقيمت مساء أمس الإثنين على ستاد القاهرة الدولي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وتداول رواد السوشيال ميديا صوراً للطفل معاذ حافظ، ناشئ الفريق الأبيض، وهو يبكي، إذ أشاروا إلى أن لاعب يالفريق محمود علاء ويوسف أوباما قاموا بطرده من الملعب قبل انطلاق المبارة.

ولفت رواد مواقع التواصل إلى أن السبب في ذلك هو تصريحات الطفل معاذ السابقة، والتي اتهم فيها اللاعبين بالتسبب في خسارة الفريق أمام الأهلي بنتيجة 3-5 في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

أول تعليق من الطفل

وعلّق الطفل معاذ على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي موضحاً السبب الحقيقي لبكاءه خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

ونفى معاذ ما تم تداوله على السوشيال ميديا، موضحاً أن السبب في بكائه هو وقوفه في الجانب الآخر من الملعب، بعيداً عن مقاعد بدلاء الزمالك، مؤكداً أن أوباما وعلاء لم يطلبا طرده من الملعب.

كما تحدث محمد حافظ، والد الطفل، عن السبب الحقيقي لـ بكاء نجله، حيث قال: "لم يحدث أن تم منع ابني معاذ من التواجد في الملعب من قِبل محمود علاء ويوسف أوباما لاعبي الزمالك".

وتابع والد معاذ، في تصريحات له ببرنامج "بوكس تو بوكس" على قناة "etc": "نجلي كان يبكي لأن تم تغيير دوره في الملعب، وكان خلف المرمى وليس بين لاعبي الزمالك، وهو ما أحزنه وجعله يبكي".

وأضاف: "أوباما تربى في بيتي مع ابني الأكبر عمر وعائلته جميعهم أصدقائي، وجميع اللاعبين يحبون معاذ".

أول رد من لاعبي الزمالك

قال محمود علاء، مدافع الزمالك، في تصريحات لموقع "يلا كورة"،: "لم أرَ الطفل الذي بكى في الملعب ولم أتحدث معه".

وأضاف علاء: "تفاجأت بالأخبار والصور المنتشرة عن وجود حديث بيني وبين الطفل، كل هذه الأخبار غير صحيحة".

كما صرح أوباما: "لا أعلم من أين جاءت قصة الطفل في الملعب، لم أراه".