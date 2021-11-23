شكرا لقرائتكم خبر عن هشام يكن: كارتيرون لم يجهز البدلاء والزمالك يفتقد روح اللعب الجماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى هشام يكن نجم الزمالك السابق أن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض لم يجهز البدلاء بالشكل المناسب لتعويض غيابات الفريق الأبيض، مؤكداً أن ذلك هو سبب تعادل الزمالك بهدف لمثله مع البنك الأهلى فى مباراة الجولة الخامسة بالدورى التى جمعت الفريقين أمس.

وقال يكن، فى تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم"، كارتيرون لم يعمل على البدلاء لتدعيم الفريق، محمد عبد الغنى مثلاً جاء من بعيد ليشارك فى مباراتين دون أى استعداد نفسى للمشاركة مع الفريق، وهناك تأرجح فى مستوى بعض اللاعبين والروح داخل الملعب لم أشعر بها بالأمس وأن فريق الزمالك يريد كسب البطولات.

وأضاف: الزمالك افتقد اللعب الجماعى وهو ما انعكس على النتيجة، لو كان عبد الغنى يمتلك حساسية المباريات لما كان لاعب البنك الأهلى نجح فى تسجيل هدف فى شباك الزمالك.

وواصل متحدثاً عن خالد جلال مدرب البنك الأهلى: خالد جلال يعلم إمكانيات الزمالك وأخطاء اللاعبين واستغل هذا الأمر فى إدارة مباراته مع البنك الأهلى أمام الزمالك، وكان من المفترض أن يدرك كارتيرون مدى قراءة خالد جلال للزمالك، وجلال فعل نفس الأمر مع الأهلى، لكن فى مباراة الأمس استغل أخطاء لاعبى الزمالك ولم يرد أن يغامر فى المباراة.

أكمل: محمد عواد لا يسأل عن هدف البنك الأهلى لكن كان من المفترض أن يعمل المدافعون على الأخطاء التى يقعون فيها باستمرار، لا أعلم لمصلحة من يؤجل كارتيرون ضم مدرب مصرى فى جهازه الفنى، لفترة القادمة ليس أمامك سوى قطاعات الناشئين والقائمة الحالية بسبب أزمة القيد ويجب أن يتواجد مدرب مصرى بالجهاز الفنى.