شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة الأهلى والزمالك.. موعد مباريات كأس السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم مباريات دور الـ16 من بطولة كأس كرة السلة رجال، والتى تقام على ملاعب الأندية والمتأهلة إلى منافسات الدور.

ويلتقى الاتحاد السكندرى مع هليوبوليس، والقناة مع الشمس، وسموحة مع الجزيرة، بينما يلتقى الجيش مع سبورتنج، ومصر للتأمين مع الزمالك، والطيران مع الاتصالات، وأصحاب الجياد مع جزيرة الورد، بينما يلتقى الأهلى مع الترام.

مباريات اليوم فى كأس السلة

موعد مباريات كأس السلة

وتقام جميع المباريات فى تمام السادسة مساء، حيث تقام مباراة الأهلى والترام على صالة الفريق الأحمر، ومباراة الزمالك والتأمين على صالة المقاولون العرب.

وكان اتحاد كرة السلة وقع غرامة مالية على فريق الاتحاد السكندرى على خلفية أحداث مباراة نهائى دورى المرتبط، حيث رفض الاتحاد تسلم ميداليات المركز الثانى وتم توقيع غرامة مالية بواقع 3 آلاف على كل لاعب ومثلها على الجهاز الطبى والإدارى بينما 5 آلاف على المدير الفنى بإجمالى 65 ألف جنيه.