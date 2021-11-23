شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات الأقرب لدخول قائمة كأس العرب على حساب زيزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش التفكير فى بدائل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، حال التأكد من عدم لحاقه ببطولة كأس العرب، المقرر إقامتها فى الدوحة فى الفترة من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.

ويعانى أحمد سيد زيزو من التواء فى الكاحل عقب إصابته فى مباراة أمس بين الزمالك والبنك الأهلى بالدورى، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1-1.

ويعتبر حسين الشحات لاعب الأهلى هو الأقرب لتعويض غياب زيزو عن بطولة كأس العرب، خاصة أن إبراهيم عادل لاعب بيراميدز لن يتمكن من المشاركة فى البطولة بسبب ارتباط ناديه بمباريات فى الكونفدرالية فى نفس موعد بطولة كأس العرب.

قائمة منتخب مصر

وجاءت قائمة منتخب مصر فى كأس العرب على النحو التالي: محمد الشناوى ومحمود جاد ومحمد صبحى فى حراسة المرمى، والدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتوح ومحمود الونش وأيمن أشرف وأحمد ياسين ومحمد عبد المنعم ومروان داوود، وفى الوسط: حمدى فتحى وعمرو السولية ومهند لاشين وامام عاشور وعمر كمال عبد الواحد واحمد رفعت ومحمد مجدى افشة ومصطفى فتحى واحمد سيد زيزو، والهجوم: محمد شريف ومروان حمدى وأسامة فيصل وحسين فيصل.