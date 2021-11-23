شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق لاعب بدرجة مقاتل فى صفوف الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض أكرم توفيق لاعب النادى الأهلى نفسه على سطح الأحداث الكروية خلال الفترة الماضية بعدما تألق مع الأهلى بشكل رائع استحق معه التواجد ضمن صفوف منتخب مصر الأول مع البرتغالى كارلوس كيروش.

أكرم توفيق يؤدى بروح عالية

يُقدم أكرم توفيق عروضا راعئة مع الأهلى بروح عالية وقتال شديد جعل جماهير الفريق تُطلق عليه لقب "أكرم قلب الأسد" أو أكرم رجولة" بعدما تحوّل اللاعب إلى أحد أهم نقاط القوة فى الأهلى.

أحسن أكرم توفيق استغلال الفرصة التى حصل عليها حينما شارك كبديل لمحمد هانى الظهير الأساسى للفريق، ومنذ ذلك الوقت أصبح أكرم هو الظهير الأيمن الأساسى للأهلى وبات هانى بديلاً.

أكرم توفيق جوكر فى الملعب

يُجيد أكرم توفيق اللعب فى أكثر من مركز داخل الملعب منها الظهير الأيمن والوسط، وهو ما جعل موسيمانى المدير الفنى للأهلى يعتمد عليه بشكل أساسى الفترة الماضية.

أكرم توفيق بات عنوانا للأداء بحماس فى أرض الملعب سواء مع الأهلى أو مع منتخب مصر فهو اللاعب الذي يجتهد فى الملعب وكذلك يقوم بتنفيذ تعليمات الجهاز الفنى ما يجعله اختيارا دائما لأى مدرب.

أكرم توفيق يُشيد بفوز الأهلي على المحلة

أعرب أكرم توفيق عن سعادته الكبيرة، بفوز فريقه على غزل المحلة، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس على استاد الأخير ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 3/2، بعدما سجل المحلة هدف التعادل في الدقيقة قبل الأخيرة من الوقت الضائع بعد ارتطام الكرة بأكرم توفيق وتغيير اتجاهها لتسكن شباك الشناوى.

وكتب أكرم توفيق عبر حسابه على إنستجرام، تعليقاً على فوز فريقه بعد تسببه في تعادل المحلة بشكل غير مقصود: أعلم أنك تحبني يا الله فاجعلني على قد محبتك لي يا الله.