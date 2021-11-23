شكرا لقرائتكم خبر عن السلاح يحدد 25 ديسمبر لانطلاق بطولة الجمهورية للشيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد اتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى، الذى احتفظ برئاسة الاتحاد مؤخرا، 25 ديسمبر المقبل موعداً لانطلاق بطولة الجمهورية لسيف المبارزة سيدات للموسم المحلى 2021 / 2022، كما تم تحديد نفس اليوم لانطلاق مسابقة بطولة الجمهورية لعمومى الرجال لمنافسات الشيش.

ووضع الاتحاد خطة النشاط المحلى محدد خلالها الانتهاء من بطولات الجمهورية يناير المقبل، حيث يستعد الاتحاد لاستضافة بطولة العالم يوليو المقبل.

وكشف عبد المنعم الحسينى، رئيس اتحاد السلاح، مؤخرا، عن اختيار طارق الحسينى نائبا أول لرئيس الاتحاد، وأيمن منير نائبا ثانيا، وفقا لقرار مجلس إدارة الاتحاد بعد نجاح قائمة الحسينى بالكامل مؤخرا فى الانتخابات الأخيرة التى عقدت 5 نوفمبر الجارى.

وقد استقر عبد المنعم الحسينى على تعيين محمود مرزى مديرا تنفيذيا للاتحاد خلفا لـ عصام فاروق، لتغيير خارطة الاتحاد بعد نجاح مجلس الحسينى فى الانتخابات الأخيرة، لاسيما أن الاتحاد اتخذ قراراً بعدم تواجد أى شخص من المكتب التنفيذى داخل اللجنة الفنية للاتحاد خلال الفترة المقبلة.

ونجحت قائمة عبد المنعم الحسينى برئاسة اتحاد السلاح بالكامل بالعلامة الكاملة، بالحصول على 10 أصوات مقابل لا شىء لقائمة جميل الزفتاوى.

وتضم قائمة الحسينى كلا من: محمد طارق الحسينى وأيمن منير وخالد كابس ومدحت شكرى وسامر شريف وأحمد نبيل وأحمد سمير وميرفت حسانين وياسمين جاد وأمانى البحيرى وأمنية حسين.