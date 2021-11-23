شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم عماد النحاس فى 104 مباريات مع المقاولون قبل مواجهة الدراويش؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق المقاولون، اليوم الثلاثاء، تحدياً جديداً عندما يستضيف نظيره الإسماعيلى، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى العام. ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث عشر بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 4 نقاط، حيث فاز المقاولون في أول لقاء بالدوري أمام إيسترن كومباني، ثم خسر في اللقاء التالي أمام إنبي قبل أن يتعادل مع الطلائع ويخسر من الأهلي بالجولة الماضية بهدف نظيف.

وتولى عماد النحاس تدريب المقاولون العرب في منتصف موسم 2018 / 2019، لينهى الدورى فى المركز الخامس بالمسابقة بعدما كان ذئاب الجبل ينافسون على البقاء آنذاك، ونجح النحاس في وضع المقاولون على مصاف الكبار بعدما احتل المركز الرابع في الموسم قبل الماضي 2019/2020.

وقاد عماد النحاس فريق المقاولون في 104 مباريات حتى الآن، فاز فى 41 لقاء وتعادل فى 27 مباراة، بينما خسر في 36 لقاء أخر.

من ناحية أخرى أكد المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة أن النادي لن يتقدم بشكوى ضد حكام مباراة الأهلي، رغم الظلم الذي تعرض له الفريق خلال اللقاء ـ من وجهة نظره ـ للمباراة الثالثة على التوالي، وقال عادل تعليقاً على شكوى الحكام بعد إلغاء هدف للمقاولون في شباك الأهلي "الشكوى لغير الله مذلة".