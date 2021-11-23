الشعبانى يطالب لاعبى المصرى بنسيان الدورى والتركيز فى الكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - وحقق فريق المصرى البورسعيدى أول فوز له بمسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم، على حساب الجونة بثلاثية نظيفة، سجلها حسن على وعمرو مرعى وأحمد حمودى فى الدقائق 55 و72 و88 من عمر المباراة التى جرت أمس ضمن منافسات الأسبوع الخامس بالدورى العام.

بدأ الجونة المباراة بتشكيل يضم كلاً من: في حراسة المرمى إسلام طارق، وخط الدفاع: عمرو سعداوي، محمد نجيب، محمود الجزار، محمد عبدالجواد، وخط الوسط: أحمد عامر، نور السيد، أحمد سالم صافي، وخط الهجوم: إسلام عبدالنعيم، حسام ايفونا، كريم طارق.

بينما ضم تشكيل المصرى كلاً من: أحمد مسعود فى حراسة المرمى، وعمرو موسى وأحمد علاء وأسامة الجزار وأحمد شديد قناوى وايزى ايميكا والياس الجلاصى وحسن على ومحمد عنتر ومحمد جريندو وعمرو مرعى.

بهذه النتيجة رفع المصرى رصيده إلى7 نقاط، بينما تجمد رصيد الجونة عند 4 نقاط.