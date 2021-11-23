باريس سان جيرمان يسعى للتعاقد مع زيدان

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت تقارير صحفية أن الفرنسي زين الدين زيدان قد يصبح مديراً فنياً لنادي باريس سان جيرمان في غضون أسابيع قليلة، وذلك في حال تعاقد مانشستر يونايتد الإنجليزي مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بعد إقالة النرويجي أولي جونار سولشاير.

وترددت شائعات خلال الأيام الماضية في إنجلترا عن إمكانية رحيل بوكيتينو إلى مانشستر يونايتد عقب إقالة سولشاير، ولكن يبدو أنها قد تحولت إلى حقيقة في فرنسا، إذ أنه من الممكن أن يتعاقد النادي الباريسي مع زيدان.

وأفادت صحيفة ”لو بارزيان“ الفرنسية، بأن باريس سان جيرمان أجرى بالفعل العديد من الاتصالات مع زيدان ليجعله مدربه الجديد.

ويحافظ المدير الفني السابق لريال مدريد على علاقة قوية ووطيدة بالقطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، فهو مساهم في مجموعة قطر للاستثمارات الرياضية وسفير لكأس العالم في قطر 2022.

وأضافت الصحيفة أن تعاقد باريس مع زيدان هو الأمل الأخير لإقناع كيليان مبابي بالاستمرار في النادي وتجديد عقده، لأن زيدان هو مثل أعلى لكل اللاعبين الفرنسيين، خاصة مبابي الذي يرتبط معه بعلاقة وطيدة، ووجوده سيحسم قراره بالبقاء.

وأشارت إلى أن بوكيتينو يريد مغادرة باريس سا جيرمان بعد خلافات مع البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي للنادي وعدم وجود مجال للمناورة في اتخاذ القرار.