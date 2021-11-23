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شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى عبد الهادى تتوج مع فريق جامعة إلينوى ببطولة الجامعات الأمريكية للكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
سلمى عبد الهادى من مواليد عام 2003، وكانت نجحت فى تحقيق لقب أفضل ثالث حائط صد فى بطولة العالم للكرة الطائرة للناشئات تحت 18 عام التى أقيمت فى مصر.
ومن ناحية أخرى حدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، المنتخب مؤخرا برئاسة ياسر قمر، 6 ديسمبر المقبل موعداً لانطلاق مسابقة الدورى الممتاز للرجال والسيدات للموسم المحلى 2021 / 2022، حيث تم إخطار الأندية بخطاب رسمى.
وكما تم تحديد يوم 28 نوفمبر الجارى موعداً لإقامة قرعة المسابقة، مع إلغاء تصور اللجنة المؤقتة الماضية التى اقترحت انطلاق المسابقة يوم 26 نوفمبر الجارى.
وأرسلت اللجنة السابقة لإدارة الاتحاد مسبقا خطابا لأندية الدورى الممتاز لتحديد ملاعب الدورى الجديد لإرسالها للاتحاد فى موعد أقصاه يوم 18 نوفمبر الجارى، تمهيدا لوضع جداول الموسم الجديد بعد إنتخاب المجلس الجديد .