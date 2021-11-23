شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى عبد الهادى تتوج مع فريق جامعة إلينوى ببطولة الجامعات الأمريكية للكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت اللاعبة سلمى عبد الهادى لاعبة نادى الصيد والمحترفة بالولايات المتحدة بدورى الكرة الطائرة للجامعات، فى تقدم مستوى استثنائى، وساهمت فى تتويج فريق جامعة إلينوى بشيكاغو ببطولة الجامعات.

سلمى عبد الهادى من مواليد عام 2003، وكانت نجحت فى تحقيق لقب أفضل ثالث حائط صد فى بطولة العالم للكرة الطائرة للناشئات تحت 18 عام التى أقيمت فى مصر.

سلمي عبد الهادي سلمي عبد الهادي

ومن ناحية أخرى حدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، المنتخب مؤخرا برئاسة ياسر قمر، 6 ديسمبر المقبل موعداً لانطلاق مسابقة الدورى الممتاز للرجال والسيدات للموسم المحلى 2021 / 2022، حيث تم إخطار الأندية بخطاب رسمى.

وكما تم تحديد يوم 28 نوفمبر الجارى موعداً لإقامة قرعة المسابقة، مع إلغاء تصور اللجنة المؤقتة الماضية التى اقترحت انطلاق المسابقة يوم 26 نوفمبر الجارى.

وأرسلت اللجنة السابقة لإدارة الاتحاد مسبقا خطابا لأندية الدورى الممتاز لتحديد ملاعب الدورى الجديد لإرسالها للاتحاد فى موعد أقصاه يوم 18 نوفمبر الجارى، تمهيدا لوضع جداول الموسم الجديد بعد إنتخاب المجلس الجديد .