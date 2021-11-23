شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر: يحق لنا ضم بديل لأحمد سيد زيزو حال صعوبة لحاقه بكأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح مسئولو منتخب مصر أنه يحق للفراعنة استبدال أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك بعدما أصيب بالتواء الكاحل فى مباراة فريقه ضد البنك الأهلى بالجولة الخامسة من عمر الدورى الممتاز.

وأكد مسئولو المنتخب الوطنى أن لائحة بطولة كأس العرب وتحديدا فى البند الثالث من المادة 27 تنص على أحقية تبديل أى لاعب فى القائمة حتى قبل أول مباراة بـ24 ساعة حال الإصابة الخطيرة مع تقديم تقرير طبى إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، ويتحقق من إصابة اللاعب مسئول طبى تابع للفيفا أيضًا.



اللائحة



اللائحة

وتضم قائمة المنتخب النهائية في كأس العرب كل من:

حراسة المرمى

محمد الشناوى - محمد صبحى - محمود جاد

الدفاع

اكرم توفيق - أحمد فتوح - محمود الونش - أيمن اشرف - أحمد ياسين - محمد عبد المنعم - مروان داوود

الوسط

حمدى فتحى - عمرو السولية - مهند لاشين - إمام عاشور

الوسط المهاجم

عمر كمال عبد الواحد - أحمد رفعت - محمد مجدي أفشة - مصطفى فتحي - احمد سيد زيزو - حسين فيصل

الهجوم

محمد شريف - أسامة فيصل - مروان حمدي