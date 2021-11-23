شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم أليو ديانج جوهرة مالى فى 100 مباراة مع الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل المالى أليو ديانج نجم خط وسط النادى الأهلى بخوضه 100 مباراة مع المارد الأحمر عقب فوز فريقه على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالجولة الخامسة لمسابقة الدورى الممتاز، وأثبت أليو ديانج أنه صفقة من العيار الثقيل للقلعة الحمراء، منذ انضمامه فى بداية الموسم قبل الماضى إلى الفريق، حيث انسجم بشكل سريع مع زملائه بالفريق، ونجح فى تثبيت أقدامه وإقناع مدربيه بموهبته وقدراته الفنية، ليصبح ركيزة أساسية فى وسط الملعب الأحمر، ويصبح وجوده مؤثراً بشكل كبير فى الأداء والنتيجة، حيث تعتبر الروح القتالية أهم ما يميز المالى على المستطيل الأخضر.

ونشر أليو ديانج، عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر"، صورة مع تيشيرت رقم 100 برفقة لاعبى الأهلى، معلقا عليها: "يسعدنى جدا أن أحتفل بمرور 100 مباراة مع هذا النادى الرائع الأهلى، لحظة خاصة.. سأحرص دائمًا على تقديم 100% بفضل المشجعين والزملاء والمدربين".

وشارك ديانج مع الأهلى فى 100 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 7 آخرين، واستطاع إقناع كل من رينيه فايلر مدرب الأهلى السابق، وبيتسو موسيمانى، مدرب الفريق الأحمر حالياً، بأنه لا غنى عنه فى وسط ملعب الفريق، نظراً للدور الهام الذى يقوم به فى إفساد هجمات المنافسين وبداية الانطلاقة الهجومية للأهلى.

وتوج أليو ديانج مع الأهلى بـ5 ألقاب وهى الدورى العام، دورى أبطال أفريقيا مرتين، كأس مصر، كأس السوبر الأفريقى، بالإضافة إلى التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية.

ويعيش ديانج أزهى عصوره الكروية بعد تألقه اللافت للنظر، سواء مع ناديه أو منتخب بلاده، وعلى الرغم من ذلك إلا أن هناك استقرارا من مسئولى الأهلى على الموافقة على بيعه حال تلقيه عرضا ماديا مغريا يصل لعشرة ملايين دولار بشكل يفوق العرض الذى تلقاه من جالطة سراى التركى الصيف الماضى ورفضه الأهلى؛ بسبب توقفه عند 5 ملايين و300 ألف دولار.

وقد يوافق مسئولو القلعة الحمراء على الاستغناء عن ديانج بمقابل مادى أقل من عشرة ملايين دولار حال وجود بند فى العقد يتيح للنادى الحصول على نسبة كبيرة من إعادة بيع اللاعب مستقبلا.