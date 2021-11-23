شكرا لقرائتكم خبر عن الأمومة مش سهلة بس مستاهلة.. لقطة طريفة تجمع بطلة الاسكواش نور الطيب بابنتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت شعار "الأمومة مش سهلة بس مستاهلة"، عادت البطلة المصرية نور الطيب المصنفة التاسعة عالمياً لسيدات الاسكواش، بعد غياب استمر لعام كامل عن الملاعب الزجاجية بسبب انتظارها لمولودتها الأولى فريدة، حيث قررت البطلة المصرية إنهاء فترة الغياب بعد أشهر قليلة من الولادة لاستئناف رحلتها مع الاسكواش.

ونشرت نور الطيب صورة عبر حسابها الشخصى على انستجرام، جمعتها بابنتها حديثة الولادة من داخل الملعب أثناء خوضها للتدريبات وعلقت المران الصباحى.



نور الطيب

ومن المقرر أن تعود نور الطيب للمشاركة فى البطولات بشكل رسمى، فى 12 ديسمبر المقبل حيث انطلاق بطولة بلاك بول لسيدات الاسكواش.

نور الطيب توجت بلقبين كبيرين منذ مشاركتها فى مباريات فى رابطة المحترفين للاسكواش، وهما، بطولة أمريكا المفتوحة 2017 - التي فازت بها في نفس الليلة التي فاز فيها زوجها علي فرج بأول لقب كبير له، ليكونا أول زوجين يتوجان باللقب معاً، وكذلك بطولة ويندي سيتي عام 2018.

وأعلنت البطلة المصرية نور الطيب لاعبة هليوبوليس عبر موقع رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش اعتزالها للعبة مرجعة السبب إلى انتظارها لحدث سعيد، حيث تنتظر البطلة المصرية مولودها الأول، وذلك خلال ديسمبر الماضى.

البطلة المصرية متزوجة من النجم على فرج، لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، ويعتبر الثنائى من أشهر الأزواج فى اللعبة خاصة بعدما حصدا فى وقت سابق بطولة أمريكا المفتوحة وهى واحدة من أقوى البطولات فى اللعبة.