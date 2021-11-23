شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ الإسماعيلى مع صافرة أمين عمر قبل مواجهة المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق المقاولون العرب نظيره الإسماعيلى فى الخامسة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها ذئاب الجبل بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الأهلى بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الدراويش من الزمالك بهدفين دون رد في نفس الجولة.

أسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة إلى الحكم أمين عمر إدارة لقاء الإسماعيلي مع المقاولون العرب، ويعاونه كل من خالد السيد مساعد أول وعدى عيد مساعد ثان ومحمود ناصف حكم رابع ومحمود دسوقي حكم فيديو وأحمد ناجى مساعد حكم فيديو.

وسبق للحكم أمين عمر إدارة 14 مباراة للدراويش، انتصر في 5 وتعادل 3 وخسر 6 ، وله 12 هدفا وعليه 13 هدفًا وكلين شيت في 5 لقاءات.

الدورى العام ..



* يوم 18 أبريل 2015 خسر من إنبى صفر / 3 بالقاهرة

* يوم 9 أبريل 2016 فاز على طلائع الجيش 2 / صفر بالإسماعيلية ( مروان محسن وإبراهيم حسن )

* يوم 28 أبريل 2017 فاز على المصرى 2 / 1 ملعب الإسماعيلى بالمكس ( محمود متولى من ضربة جزاء ومحمد هاشم / محمود متولى فى مرماه )

* يوم 13 أكتوبر 2017 فاز على الإنتاج الحربى 1 / صفر بالقاهرة ( كريم بامبو )

* يوم 20 نوفمبر 2017 خسر من الأهلى صفر / 2 ملعب الإسماعيلى بالإسكندرية ( عمرو السولية وعبد الله السعيد فى مرمى فريقهما الأسبق )

* يوم 30 يناير 2018 خسر من الأهلى صفر / 1 ملعب الأهلى بالإسكندرية

* يوم 24 فبراير 2018 تعادل مع طنطا 2 / 2 بالإسماعيلية ( كريم بامبو 2 )

* يوم 15 مارس 2018 فاز على بتروجيت 1 / صفر بالسويس ( ديجو كالديرون )

* يوم 3 نوفمبر 2018 تعادل مع المصرى صفر / صفر بالإسماعيلية

* يوم 14 أبريل 2019 تعادل مع المصرى 1 / 1 ملعب المصرى بالقاهرة ( محمود متولى )

* يوم 11 فبراير 2021 خسر من الاتحاد صفر / 1 بالإسكندرية

* يوم 27 يونيه 2021 فاز على سموحه 3 / صفر بالإسكندرية ( بنسيون شيلونجو وفخر الدين بن يوسف وشكرى نجيب )

كأس مصر ..

* يوم 21 فبراير 2020 خسر من بيراميدز فى ثمن النهائى صفر / 1

* يوم 27 مايو 2021 خسر من الزمالك فى ثمن النهائى صفر / 1

الإنذارات لـ 16 لاعب ..

• 5 إنذارات لمحمد هاشم

• 3 إنذارات لمحمد فتحى ومحمد أبو المجد ” بوشا ”

• إنذارين لمحمود عبد العاطى ” دونجا ” ومحمد حسن وعمر الوحش

• إنذار لكلا من محمد البعلى ومحمود متولى والغانى ريتشارد بافور ومحمد عواد وشكرى نجيب ومحمد صادق ومحمد مجدى الجمل وإبراهيم أبو اليزيد وباهر المحمدى وعماد حمدى

الطرد ..

• الطرد بعد إنذارين لمحمد حسن

ضربة جزاء للإسماعيلى ..

• فى مباراة المصرى 2017

3 ضربات جزاء على الإسماعيلى ..

• فى مباراة الإنتاج الحربى 2017

• فى مباراة طنطا 2018

• فى مباراة الاتحاد 2021