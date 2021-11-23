شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يحدد مصير مشاركة زيزو أمام سيراميكا بعد تسلمه اليوم التقرير الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، تقرير طبي بنتيجة الأشعة التي خضع لها أحمد سيد زيزو لاعب الفريق عقب تعرضه للإصابة أمس في مباراة البنك الأهلي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدورى.

وطلب كارتيرون من الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة تقرير كامل عن إصابة زيزو ومدة غيابه، خاصة أن الفريق يعاني من نقص عددي نتيجة الإصابات والايقافات، بخلاف أن زيزو يعتبر أحد أعمدة الزمالك في الوقت الحالي وغيابه عن المباريات قد يؤثر بالسلب علي نتيجة الفريق.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها أحمد سيد "زيزو" صانع ألعاب الزمالك تعرضه لكدمة في أربطة كاحل القدم خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام البنك الأهلي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وخضع زيزو لفحص بالآشعة للتعرف على حجم الإصابة التي تعرض لها.

من ناحية أخرى يخوض فريق الكرة بنادى الزمالك، تدريباته الجماعية اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثالثة عصراً على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمباراته المقبلة فى الدورى أمام سيراميكا الخميس المقبل، بعدما رفض كارتيرون المدير الفنى، الراحة عقب مباراة أمس أمام البنك الأهلى.

وتعادل فريق الزمالك مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يحتل بها المركز الثالث، في حين يرفع البنك الأهلي رصيده إلى 7 نقاط يحتل بها المركز الثامن.