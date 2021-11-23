شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير لـ"موسيمانى": بلاش عصبية فى المؤتمر الصحفى.. ياريت ترجع للهدوء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الاعلامى أحمد شوبير لوم للجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الاهلى بسبب عصبيته الشديدة فى المؤتمر الصحفى الذى أعقب مباراة غزل المحلة، بعدما وجه أحد الصحفيين سؤالا عن عدم اشراكه عمار حمدى لاعب الوسط .

وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :"معجبنيش عصبية موسيمانى فى المؤتمر الصحفى بعد مباراة المحلة، الصحفى أو المراسل بيسألك ليه ملعبتش عمار حمدى ونزلت ميكيسونى قوله التكتيك عايز كدا وخلصت ليه بقى تتعصب وتعمل قصة".

ويضيف شوبير:" بلوم موسيمانى أنه فى الفترة الاخيرة بقى عصبى فى المؤتمرات الصحفية، رغم أن فى الأول كنت بشيد بهدوئه فى المؤتمرات ورفضه الحديث عن التحكيم حتى لو تعرض لظلم، يبقى لازم يرجع للهدوء وكمان يمشى المؤتمر فى السكة اللى هو عايزها مش اللى غيره عايزها، يسألوك عن حاجة خارج المباراة رد قولهم بس أنا مبسوط بفوزى النهارده كل ماحد يخرجك عن المباراة رجعه انت ووقتها الصحفى هيزهق ".

وأكمل شوبير:" أنا عارف ليه موسيمانى غاضب واتعصب امبارح بس مش وقته أقول القصة".

وتابع شوبير:" محمد عودة بيقول أنه تعرض للظلم وأن المحلة ليها ركلة جزاء، وانا بقوله مفيش ركلات جزاء للمحلة فى مباراة الاهلى".