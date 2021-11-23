شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يجتمع مع وفد من النجم الساحلى لإنهاء لحسم "غرامة" كوليبالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة في الثانية من ظهر اليوم الثلاثاء، جلسة خاصة مع وفد نادي النجم الساحلي التونسي من أجل التوصل لإتفاق بشأن مستحقات الأهلي لدى النجم الساحلي بخصوص أزمة الإيفواري سليماني كوليبالي.

ويتناول مسئولو الأهلي مع وفد النجم الساحلي سُبل حسم هذا الملف بما يقضي بحصول الأهلي على مستحقاته المتأخرة لدى النادي التونسي بما يحافظ على العلاقات القوية بين الناديين لاسيما وأن الأهلي يسعى دائماً للحفاظ على علاقته بالأشقاء العرب.

ووافق الأهلي منذ أيام على استقبال وفد من النجم الساحلي اليوم من أجل التوصل لاتفاق نهائي وحاسم بشأن قضية كوليبالي الذي هرب من الأهلي قبل أربع سنوات ورحل لعدة أندية قبل أن يستقر به المطاف في النجم الساحلي.

وحصل الأهلي عل عدة أحكام نهائية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمحكمة الرياضية الدولية "كاس" بالحصول على الغرامة التى سبق وتم توقيعها على اللاعب والنجم الساحلي معاً وقيمتها مليون و400 ألف دولار، بجانب فوائد هذه الغرامة على خلفية هروب اللاعب من الأهلي في مايو 2017.

ويتطلع الأهلي للوصل إلى حل نهائي مع الساحلي لتحصيل قيمة الغرامة وفوائدها بعدما تقاعس النجم عن التسديد لأكثر من عامين الأمر الذي جعل الأهلي يحصل على حكم بمنعه من ضم لاعبين جدد.