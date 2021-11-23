شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق بعد فوز الأهلي الصعب على المحلة: أعلم أنك تحبنى يا الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أكرم توفيق ظهير أيمن النادي الأهلي عن سعادته الكبيرة، بفوز فريقه على غزل المحلة، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس على استاد الأخير ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 3/2، بعدما سجل المحلة هدف التعادل في الدقيقة قبل الأخيرة من الوقت الضائع بعد ارتطام الكرة بأكرم توفيق وتغيير اتجاهها لتسكن شباك الشناوي.

وكتب أكرم توفيق عبر حسابه على انستجرام، تعليقاً على فوز فريقه بعد تسببه في تعادل المحلة بشكل غير مقصود: أعلم أنك تحبني يا الله فاجعلني على قد محبتك لي يا الله.



اكرم توفيق

ويعكف الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى على دراسة مباريات فريق سموحة للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السكندرى، قبل ملاقاته في اللقاء المقرر له الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد الأهلى والسلام بالجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتطلع الأهلى للفوز على سموحة في لقاء مثير كروياً ويعد أهم المباريات بالجولة السادسة للمسابقة، فى ظل القوة والندية المعروفة عن لقاءات الأهلى مع الفريق السكندرى بالسنوات الأخيرة.

فى سياق آخر، بدأ مسئولو النادي الأهلي إجراءات استخراج التأشيرات الخاصة بسفر بعثة الفريق الأحمر إلى الإمارات لخوض معسكر مغلق بمدينة أبو ظبي في شهر ديسمبر المقبل، ضمن تحضيرات الأهلي على هامش توقف الدوري لظروف مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس العرب.