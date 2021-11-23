شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. محمد عواد يستعيد عرينه فى البيت الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح محمد عواد، حارس مرمى فريق الزمالك، فى استعادة عرينه فى القلعة البيضاء بعد الظهور بمستوى قوى، فى ظل تمتعه بثقة من الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى كارتيرون.

ويمتلك محمد عواد حارس الزمالك مقومات قوية فى حراسة المرمى، فضلا عن أنه لديه طموح فى الاستمرار فى حراسة عرين الأبيض.

ظهر الحارس بمستوى جيد خلال مواجهة الإسماعيلى التى أقيمت مساء الجمعة وانتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين دون رد سجلهما أحمد سيد زيزو من ضربة جزاء، وعمر السعيد من انفراد حتى تم الإبقار عليه فى مواجهة البنك الأهلى أمس.

ويفضل كارتيرون استمرار عواد فى حراسة عرين فريق الزمالك، خاصة أن المدرب يتبع سياسة التثبيت لكل لاعب ينجح فى الحصول على فرصة ويتمسك بها، وهو الأمر الذى أشعل حماس محمد أبو جبل ودفعه لبذل قصارى جهده فى التدريبات من أجل العودة لمركزه الأساسي، من أجل الحفاظ على مكانه وسط صفوف المنتخب الوطني، لاسيما أنه كان المرشح الأول لحراسة عرين الفراعنة فى بطولة كأس العرب.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب محمد عواد فى الصور التالية :