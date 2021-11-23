شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام سيراميكا بالدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الزمالك مباراة غاية في القوة والندية يوم الخميس المقبل، عندما يلتقى سيراميكا فى مواجهة صعبة لأصحاب الرداء الأبيض بالجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز .الزمالك يبحث عن عودة الإنتصارات
ويبحث لاعبو الزمالك العودة للإنتصارات من جديد والتي غابت عنهم في اللقاء الأخير أمام البنك الأهلى، بعد خروج اللقاء بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله ، تقدم محمد هلال للبنك الأهلى وتعادل أحمد سيد زيزو من ضربة جزاء للفريق الأبيض .الزمالك في المركز الثالث بجدول الترتيب
ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 10 بفارق 5 نقاط كاملة عن الأهلى المتصدر والذى لم يخسر أي نقطة منذ انطلاق المسابقة حتى الآن .أشرف بن شرقى يعود للزمالك وغياب زيزو
يعود أشرف بن شرقى لقيادة وسط الزمالك أمام سيراميكا بعد غيابه عن المباراة الماضية، بينما يغيب أحمد سيد زيزو للإصابة.