شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام سيراميكا بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الزمالك مباراة غاية في القوة والندية يوم الخميس المقبل، عندما يلتقى سيراميكا فى مواجهة صعبة لأصحاب الرداء الأبيض بالجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز .

الزمالك يبحث عن عودة الإنتصارات

ويبحث لاعبو الزمالك العودة للإنتصارات من جديد والتي غابت عنهم في اللقاء الأخير أمام البنك الأهلى، بعد خروج اللقاء بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله ، تقدم محمد هلال للبنك الأهلى وتعادل أحمد سيد زيزو من ضربة جزاء للفريق الأبيض .

الزمالك في المركز الثالث بجدول الترتيب

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 10 بفارق 5 نقاط كاملة عن الأهلى المتصدر والذى لم يخسر أي نقطة منذ انطلاق المسابقة حتى الآن .

أشرف بن شرقى يعود للزمالك وغياب زيزو

يعود أشرف بن شرقى لقيادة وسط الزمالك أمام سيراميكا بعد غيابه عن المباراة الماضية، بينما يغيب أحمد سيد زيزو للإصابة.