شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلى: غياب على معلول عن مواجهة سموحة بالدورى الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بنسبة كبيرة سيغيب التونسى على معلول الظهير الايسر للنادى الأهلى عن مباراة سموحة المقبلة بالدوري بعد إصابته بشد فى العضلة الضامة خلال مباراة غزل المحلة التى أقيمت بالامس ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال سامى قمصان المدرب العام للنادى الاهلى فى تصريحات لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" حسام حسن أصيب بكدمة فى الركبة وأجرى أشعة أثبتت سلامته بينما يعانى على معلول من شد فى العضلة الضامة وسيخضع للأشعة اليوم، ونتمنى أن تكون الاصابة بسيطة ولكنه بنسبة كبيرة خارج مباراة سموحة".

ويضيف سامى قمصان :"عمرو السولية سيغيب عن مباراة سموحة للإيقاف بعد الحصول على الانذار الثالث أمام غزل المحلة، ولكننا سوف نستعيد جهود حمدى فتحى، وسنفاضل بين أكثر من لاعب لخلافة السولية ومعلول فى تشكيل الاهلى أمام سموحة عقب تمرين اليوم ".

وتابع مدرب الاهلى :" مصطفى شوبير عاودته الاصابة فى إصبع يده وسوف يستغل فترة توقف الدوري لعلاجها خاصة أن التوقف سيكون كبيراً ومناسب للتخلص من هذه الاصابة".

ويعكف الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى على دراسة مباريات فريق سموحة للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السكندرى، قبل ملاقاته في اللقاء المقرر له الساعة الرابعة عصر الخميس المقبل باستاد الأهلى والسلام بالجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتطلع الأهلى للفوز على سموحة في لقاء مثير كروياً ويعد أهم المباريات بالجولة السادسة للمسابقة، فى ظل القوة والندية المعروفة عن لقاءات الأهلى مع الفريق السكندرى بالسنوات الأخيرة.