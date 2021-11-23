شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من بدر بانون بعد انضمامه لمنتخب المغرب فى كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المغربي بدر بانون، مدافع النادي الأهلي عن سعادته بالانضمام إلى المنتخب المغربي، ضمن القائمة التي تستعد لخوض منافسات بطولة كأس العرب المقرر انطلاقها يوم 30 نوفمبر الجاري وحتى 18 ديسمبر المقبل.

ونشر بانون صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام أظهرت تواجده ضمن قائمة أسود الأطلسي وعلق بوضع قلب وعلم المغرب.



بدر بانون

وأعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، عن قائمة منتخب المغرب التي ستخوض منافسات بطولة كأس العرب المقرر انطلاقها خلال الفترة ما بين أواخر نوفمبر الجاري، ونصف ديسمبر المقبل بـ قطر.

وضمت القائمة بدر بانون مدافع النادي الأهلي، وأشرف بن شرقي جناح الزمالك، ووليد الكارتي لاعب وسط بيراميدز .

قائمة المغرب لبطولة كأس العرب

أنس الزنيتي - محمد الناهيري -عبد الإله الحافيظي (الرجاء) - يحيى جبران - أشرف داري - أيوب العملود - أيمن الحسوني (الوداد) - وليد الكرتي (بيراميدز) -إسماعيل الحداد (الخور) - سفيان رحيمي (العين) - بدر بانون (الأهلي المصري) - سفيان بوفتيني (الأهلي القطري) - كريم بركاوي - محمد فوزير (الرائد) - محمد أمسيف (الفتح) - علي بامعمر (اتحاد طنجة ) - حمزة الموساوي (نهضة بركان) - أشرف بن شرقي (الزمالك) - وليد أزارو (الاتفاق) - عبد العالي المحمدي (أبها) - محمد شيبي (الجيش الملكي) - مروان سعدان (الفتح السعودي) -إدريس فتوحي (السيلية القطري).