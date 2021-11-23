شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي ضد سموحة فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر
ونجح النادي الاهلي في تحقيق الفوز على منافسه غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليواصل سلسلة الانتصارات محليًا ويحافظ على العلامة الكاملة بـ15 نقطة في صدارة جدول الترتيب.
موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري
يواجه الأهلي نظيره سموحة الخميس المقبل، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر علي استاد السلام .
التشكيل المتوقع للنادي الاهلي
ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي ضد سموحة بالاعتماد على محمد الشناوي في حراسة المرمى، وفي الدفاع أيمن أشرف –بدر بانون – ياسر إبراهيم – أكرم توفيق، وحمدي فتحي وعمرو السولية وآليو ديانج في الوسط ، وفي الهجوم محمد شريف وبيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة.
ترتيب الاهلي وسموحة في جدول الدوري
ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة بالعلامة الكاملة، ويتواجد سموحة عند المركز التاسع برصيد 6 نقاط.
يعكف الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى على دراسة مباريات فريق سموحة للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السكندرى، قبل ملاقاته في اللقاء المقرر له الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد الأهلى والسلام بالجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.