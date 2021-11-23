شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى الجولة 17 بدورى مرتبط اليد.. و تأجيل مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الثلاثاء، مواجهات قوية على صعيد الجولة السابعة عشر بدورى مرتبط كرة اليد لمواليد 2002 للموسم المحلى 2021/2022.

وتشهد الجولة مواجهات بين، أصحاب الجياد مع البنك الأهلى، والأوليمبى مع أكتوبر، وهليوبوليس مع الأهلى، والشمس مع المعادى، والحوار مع الطيران، وستاد المنصورة مع الزهور، وهليوليدو مع طلائع الجيش .

بينما تم تأجيل مواجهاتى سبورتنج مع الزمالك، وسموحة مع الجزيرة، نظرا لسوء الأحوال الجوية فى الإسكندرية لإقامتهما غدا الأربعاء بدلا من اليوم .

وبدأ موسم الرجال ومرتبط كرة اليد فى سبتمبر الماضى بدورى المحترفين، حيث أعلن سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، مُسبقًا عن نظام دورى المحترفين للموسم الجديد 2021 / 2022، مشيرا إلى أنه يقام على 3 مراحل.

وقال رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، لـ"الخليج 365"، إن المرحلة الأولى من دورى المحترفين تشهد تواجد 18 فريقا للعب دورة من مجموعة واحدة ومعهم مرتبط 2002، 2004 ليتأهل الـ6 الأوائل للعب على المنافسة، والـ12 يتم تقسيمها على مجموعتين فردى وزوجى لتحديد الـ4 الهابطين.

وأشار عبد المنعم إلى أن الـ6 الأوائل يتأهل منهم 4 للعب دورى دورتين مجمعتين لتحديد البطل، مؤكدا مقابلة القطبين الأهلى والزمالك 5 مرات على مدار المراحل الثلاث فى الموسم الجديد، فضلا عن مواجهة فى كأس مصر محتملة.