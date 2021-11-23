طلعت يوسف: حكام كُثر "يحتوون" الأهلي والزمالك.. ولكن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال طلعت يوسف المدير الفني السابق لفريق الإسماعيلي، إن هناك حكام كُثر يحتوون الأهلي والزمالك، ولكن في قرارات قد لا تكون مؤثرة.

وأثار محمد عادل حكم مباراة القمة التي جمعت بين الزمالك والأهلي الجدل عقب المباراة، بسبب التصريحات التي أدلى بها بشأن احتواء لاعبي الفريق الأبيض عقب استقبال مرماهم الهدف الثالث.. طالع من هنا

وخلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، قال يوسف: "هناك حكام كُثر يحتوون الأهلي والزمالك، وجميع المدربين في مصر على علم بذلك".

وأضاف: "لا أستطيع القول إن الاحتواء يشمل قرارات مؤثرة خلال المباراة، لكن قد يتم الأمر بتوجيه بينه وبين اللاعب بطريقة هادئة، لا أقول إن الحكم يبيع ضميره أو يأخذ قرارات ليضر مصلحة الفريق الآخر، الأخطاء التحكيمية موجودة في مصر وفي العالم".

وأتم: "لفظ الاحتواء مطاط، هناك أوقات خلال المباراة من الجيد أن يتعامل الحكم مع اللاعب بشكل نفسي للسيطرة على الموقف حتى لا يخرج عن الإطار المطلوب، لكن أن يتم مع كل اللاعبين والأندية".