أول تعليق من حسام حسن بعد إصابته أمام غزل المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حرص حسام حسن لاعب الأهلي، على طمأنه جماهير ناديه، بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة غزل المحلة الأخيرة، وخروجه من ملعب اللقاء بعد دخوله كبديل .

وغادر حسام حسن بعد دقائق قليلة من نزولة الملعب بديلاً لمحمد شريف، بينما خرج معلول من الملعب بمساعدة زملائه عقب نهاية المباراة.

وكتب حسام حسن عبر حسابه على موقع "انستجرام": " الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، بشكر كل الناس اللي سألت عليا، وحاولت تتواصل معايا".

وأضاف:" أنا بخير والأشعة سليمة ومتشكر على اهتممكم، ودعواتكم وربنا ما يحرمني منكم".

وفي سياق متصل، كشف مصدر مسؤول بالأهلي، أن التشخيص المبدئي لحسام حسن هو معاناته من كدمة قوية في الجزء الخارجي للركبة.

وأوضح، أنه سيتم عمل آشعة رنين للتأكد من طبيعة الإصابة وإزالة أي مخاوف لدى اللاعب نفسه.

وتابع: "بوادر إصابة حسام حسن بقطع في الرباط الصليبي ليست موجودة، وستثبت نتيجة الفحص الأمر تماماً".

يذكر أن الأهلي فاز على إستاد غزل المحلة بنتيجة 3-2 في الوقت القاتل، ليواصل تربعه على صدارة الدوري بالعلامة الكاملة بعد حصد 15 نقطة خلال أول خمس جولات.