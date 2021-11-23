تقارير: سرقة منزل أنسو فاتي نجم برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

كشفت تقارير صحفية عن تعرض منزل أنسو فاتي نجم برشلونة الشاب للسرقة أثناء مباراة فريقه ضد إسبانيول في الجولة الـ14 من الدوري الإسباني.

أنسو فاتي كان حاضرا في مدرجات ملعب "كامب نو" لمشاهدة فوز برشلونة على إسبانيول (1-0)، حيث أنه لم يتمكن من المشاركة بسبب الإصابة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "La Vanguardia" الإسبانية، فإن اللصوص دخلوا المنزل من الطابق العلوي وأخذوا النقود والمجوهرات والساعات.

وأشارت الصحيفة إلى أن أسرة اللاعب كانت موجودة في المنزل أثناء السرقة، لكنها كانت منشغلة في مشاهدة المباراة في الطابق الأرضي.

وانتبه أفراد الأسرة للضوضاء في الطابق العلوي، وقاموا باستدعاء الشرطة لتجنب الاضطرار إلى مواجهة اللصوص بأنفسهم.

ولسوء حظ فاتي كانت أجهزة الإنذار وكاميرات المراقبة معطلين في وقت السرقة، لكن هذا لم يمنع اللاعب الشاب من تقديم بلاغ رسمي.