مدرب الأهلي: شكوك حول لحاق معلول وحسام حسن بمباراة سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال سامي قمصان المدرب العام بالنادي الأهلي، إن علي معلول وحسام حسن ثنائي الفريق قد لا يلحقان بمباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام سموحة.

وتعرض حسام حسن للإصابة في الركبة بعد دقائق قليلة من نزوله بديلا خلال مباراة غزل المحلة، بينما اشتكى معلول من شد في العضلة الضامة وأكمل اللقاء مصابا.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" المذاع عبر راديو "أون سبورت"، قال قمصان: "حققنا فوزا هاما أمام المحلة، كان مهما لنا الحفاظ على الصدارة وسلسلة الانتصارات".

وتابع: "لدينا هدف معين هذا الموسم وهو تحقيق بطولة الدوري".

وبسؤاله عن سوء حظ الفريق بإصابة حسام حسن، قال: "بالطبع، إصابة أربكت حساباتنا بعض الشيء، نتمنى أن تكون الأمور بسيطة، والحمد لله حصلنا على الثلاث نقاط".

وردا على ما إذا كان معلول وحسن سيغيبان عن مباراة الأهلي المقبلة ضد سموحة (الخميس 25 نوفمبر)، أجاب قمصان: "بنسبة كبيرة قد لا يلحقان بالمباراة".

وعن تغيير طريقة اللعب بعد إصابة معلول وغياب السولية للإيقاف؟، قال: "لم نحدد بعد، سنفكر كيف سنواجه سموحة، على حسب رؤية الجهاز الفني لبيتسو موسيماني واللاعبين المتاحين".

جدير بالذكر أن الأهلي يتربع على قمة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة، حققهها بعد الفوز في أول 5 جولات بالدوري.