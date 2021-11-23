جدول مباريات اليوم.. الهلال السعودي في نهائي آسيا.. وعودة دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - تعود اليوم الثلاثاء مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بإقامة 8 مباريات لعل أبرزها مواجهة برشلونة وبنفيكا ويوفنتوس في مواجهة تشيلسي.

ويشهد اليوم الثلاثاء إقامة مباراة نهائي دوري أبطال آسيا بين فريقي الهلال السعودي وبوهانج الكوري الجنوبي، في ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

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دوري we المصري

5:30 - المقاولون - الإسماعيلي (Ontime sports 2).

8:00 - فيتوتشر- إنبي (Ontime sports 1).

7:45- دينامو كييف - بايرن ميونيخ - القناة الناقلة (بى ان سبورت بريميوم 2).

7:45 - فياريال - مانشستر يوناتيد- القناة الناقلة (بى ان سبورت بريميوم 1).

10:00 - برشلونة - بنفيكا - القناة الناقلة (بى ان سبورت بريميوم 1).

10:00 يانج بويز- أتالانتا -القناة الناقلة (بى ان سبورت اكسترا 1).

10:00 - أشبيلية - فولفسبورج - القناة الناقلة (بى ان سبورت بريميوم 3).

10:00- ليل -ريد بول سالزبورج - القناة الناقلة (بى ان سبورت اكسترا 2).

10:00 - تشيلسي - يوفنتوس - القناة الناقلة (بى ان سبورت بريميوم 2).

10:00 - مالمو - زينيت - القناة الناقلة (beIN Sports HD 2 English).

نهائي دوري أبطال آسيا

6:00 - الهلال السعودي - بوهانج الكوري الجنوبي - القناة الناقلة (SSC7 HD).