بث مباشر مباراة الامارات والاردن في بطولة اتحاد غرب آسيا رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا شوت لمشاهدة مباراة الامارات والاردن في دور المجموعات ببطولة اتحاد غرب آسيا للشباب بالعراق، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 23-11-2021.

تلتقي الامارات والاردن على ملعب فرانسو حريري بمدينة أربيل في العراق، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة الثانية التي تضم سوريا ولبنان، ببطولة اتحاد غرب آسيا للشباب 2021.

وسيبحث المنتخبان عن تحقيق الانتصار وحصد أول ثلاث نقاط، قبل مواجهات الجولة الثانية التي عادة ما تكون حاسمة، حيث تتقابل الامارات مع لبنان، والاردن مع سوريا.

وتخوض الامارات لقاء الاردن اليوم بقيادة المدرب الإسباني الشاب دانيال أورتيجا، الذي يرغب في إعداد جيل جديد من الشباب، وتطويره للمستقبل لدعم المنتخب الأول.

من جانبه، يتطلع المدرب الوطني إسلام ذيابات إلى تجهيز منتخب الاردن لبطولة آسيا تحت 23 عامًا المقبلة التي ستقام في أوزبكستان، مؤكدًا في الوقت ذاته على أهمية تحقيق اللقب.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الامارات والاردن ببطولة اتحاد غرب آسيا للشباب، في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت الامارات.

وينقل بث مباشر الامارات والاردن على دبي الرياضية، كمل ينقل على قناة العراقية الرياضية HD المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 12562، بمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح خطأ 5/6.