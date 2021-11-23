بث مباشر مباراة سوريا ولبنان في بطولة اتحاد غرب آسيا رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا شوت لمشاهدة مباراة سوريا ولبنان في دور المجموعات ببطولة اتحاد غرب آسيا للشباب بالعراق، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 23-11-2021.

يستضيف ملعب فرانسو حريري بمدينة أربيل في العراق مباراة سوريا ولبنان، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة الثانية والتي تضم الامارات والاردن، ببطولة اتحاد غرب آسيا للشباب 2021.

ويلتقي منتخب الامارات مع الاردن اليوم على نفس الملعب فرانسو حريري، وستنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت أبو ظبي.

وسيدخل منتخب سوريا لقاء اليوم أمام لبنان تحت قيادة المدرب الوطني محمد أنيس مخلوف الذي أكد على صعوبة المواجهة بشكلٍ خاص، والبطولة عامة واصفًا مواجهات المجموعتين بالديربيات المصغرة.

من جهته، صرح مدرب لبنان الوطني بلال فليفل أن مشاركة منتخب الأرز في البطولة تأتي رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، نظرًا لأهميتها في اكتشاف وتأسيس لاعبين جدد للمستقبل.

وسيسعى المنتخبان إلى تحقيق الانتصار وحصد أول ثلاث نقاط، قبل مواجهات الجولة الثانية التي عادة ما تكون حاسمة، حيث تلتقي لبنان مع الامارات، وسوريا مع الاردن.

وتنطلق صافرة بداية مباراة سوريا ولبنان ببطولة اتحاد غرب آسيا للشباب، في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت الامارات.

وينقل بث مباشر سوريا ولبنان على قناة العراقية الرياضية HD المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 12562، بمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح خطأ 5/6، كما ينقل على قناة دبي الرياضية الإماراتية.