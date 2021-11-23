شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يرحب برحيل طاهر محمد طاهر عن الأهلى فى الانتقالات الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، بإعارة طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأحمر فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني فى المباريات التي خاضها الفريق منذ انطلاق مسابقة الدوري الممتاز.

ويرى موسيمانى أن طاهر محمد طاهر لم ينفذ التعليمات الفنية التى منحها له طوال الفترة الماضية من أجل تطوير أدائه، حتى يستطيع حجز مكان أساسى في التشكيلة الحمراء، لذا رحب بفكرة إعارة اللاعب لأحد أندية الدوري الممتاز في يناير المقبل من أجل أن يشارك بصفة مستمرة ويكتسب الخبرة اللازمة لثقل موهبته وبعدها يكون الحكم على عودته للقلعة الحمراء مرة أخرى من عدمه.

وشارك طاهر محمد طاهر صاحب الـ 24 عاماً في 45 مباراة مع الاهلى بإجمالى 2381 دقيقة لعب ونجح في تسجيل ستة أهداف وصنع خمسة أهداف أخرى وتوج مع المارد الأحمر بكأس مصر وكأس السوبر الافريقى ودوري أبطال أفريقيا بجانب برونزية كأس العالم للأندية.

طاهر محمد طاهر من مواليد 7 مارس من عام 1997، بالقاهرة، وبدأ مشواره الكروي في صفوف البراعم بالمقاولون العرب وهو في الثامنة من عمره، وتم تصعيده للفريق الأول بفريق ذئاب الجبل موسم 2014-2015، وخرج لمدة موسم على سبيل الإعارة في فرنسا مع فريق لوهافر قبل أن يعود مجددا لصفوف النادي الأصفر، وانتقل إلى الأهلى فى الميركاتو الصيفى.

وكان طاهر محمد طاهر من أبرز اللاعبين الذين قدموا حضورا مميزا مع الأهلي في كأس العالم للأندية والتي حصد خلالها الأهلي المركز الثالث وبرونزية المونديال، وخاصة في مباراة بايرن ميونخ التي لعب خلالها طاهر بشخصية الأهلي ولقي استحسان وإشادة الجميع.