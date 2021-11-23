تعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، عدة مباريات هامة، سواء نهائي دوري أبطال آسيا أو مباريات دوري أبطال أوروبا.



تتجه الأنظار مساء الثلاثاء إلى العاصمة السعودية الرياض، مسرح نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال السعودي وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي.

ويُنقل نهائي دوري أبطال آسيا عبر شبكة قنوات "SSC" السعودية المشفرة داخل المملكة، بجانب قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقع "يوتيوب".

تتواصل منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، حيث يخرج بايرن ميونخ الألماني، بطل الموسم قبل الماضي، لملاقاة مضيفه دينامو كييف الأوكراني.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة إلا الربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة إلا الربع بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" المباراة عبر قناة "beIN Sports HD Premium 2" بتعليق جواد بدة.

ويواجه مانشستر يونايتد مضيفه فياريال، في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا، على ملعب لا سيراميكا.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة إلا الربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة إلا الربع بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" المباراة عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium" بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

يخوض برشلونة الإسباني مباراة مصيرية على أرضه ضد ضيفه بنفيكا البرتغالي، في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي، 10 بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة برشلونة وبنفيكا على قناة "beIN Sports 1 HD Premium" بتعليق علي محمد علي.

يحل يوفنتوس الإيطالي ضيفا على تشيلسي الإنجليزي، في واحدة من قمم الجولة الخامسة لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي، 10 بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة تشيلسي ويوفنتوس على "beIN Sports 1 HD" باللغة الإنجليزية، و"beIN Sports Connect".

يدخل فريق الوداد البيضاوي تحدٍ جديدا في الدوري المغربي، عندما يصطدم بنظيره نهضة بركان، مساء الثلاثاء، في الجولة الـ12.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 8:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9:15 مساء بتوقيت أبوظبي.

وتُبث مباراة الوداد ونهضة بركان في الدوري المغربي لموسم 2021-2022 عبر قناة "المغربية الرياضية الثالثة" على الهواء مباشرة.

يواصل نادي الرجاء سعيه لملاحقة الوداد على صدارة جدول ترتيب الدوري المغربي لموسم 2021-2022، عندما يواجه أولمبيك آسفي مساء الثلاثاء.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11:30 مساء بتوقيت أبوظبي.

وتبث المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة "المغربية الرياضية الثالثة".