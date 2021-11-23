الزمالك يعلن حجم إصابة زيزو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الزمالك حجم إصابة أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الفريق التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام البنك الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان زيزو تعرض لإصابة قوية في نهاية مباراة الزمالك أمام البنك الأهلي التي حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجتها في الجولة الخامسة للمسابقة.

وأفاد نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء أن الفحوصات الطبية التي خضع لها زيزو أثبتت تعرضه لكدمة في أربطة كاحل القدم.

وخضع زيزو لفحص بالآشعة للتعرف على حجم الإصابة التي تعرض لها.

ويخوض زيزو برنامجا تأهيليا تحت إشراف الجهاز الطبي بالزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة الفريق المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري على ملعب "بتروسبورت".